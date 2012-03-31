Подключить на Мodx DirectResize

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки77 просмотров
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Нужно подключить на (сайт) Мodx DirectResize 0.9.0

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12 лет назад
Ssanuch
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
SAN_i
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Все было сделано быстро на отлично! Рекомендую для сотрудничества всем! Спасибо.
Задание понятно, все интересующие вопросы решены оперативно, оплата без задержек. Рад сотрудничеству.