Внедрить верстку в проект на Джумла

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки147 просмотров
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Есть проект на джумле 2.5. http://yoga-sp.ru/jupgrade/

Есть обычная верстка http://yoga-sp.ru/jupgrade/html/index.html

Требуется сделать из верстки шаблон и внедрить его в проект на Джумле.

Цена/сроки?

12 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад