Перенос сайта на Битрикс (перенос и отладка)

Добрый день всем!

Задача следующая, нужно перенести сайт с одного хостинга на другой. (бекап файлов и базы MySQL имеются)

Развернуть сам сайт чтобы был один в один как оригинал и все функции работали адекватно.

Так же понадобится отредактировать немного структуру сайта и сами материалы.

Интересует цена и сроки.