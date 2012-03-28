Перенос сайта на Битрикс (перенос и отладка)

Есть дизайн сайта (макет в приложении), нужно установить его на движок джумла. Сайт простой - визитка из 8 текстовых страниц + новости слева в колонке. По бюджету до 70$.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Задача следующая, нужно перенести сайт с одного хостинга на другой. (бекап файлов и базы MySQL имеются)
Развернуть сам сайт чтобы был один в один как оригинал и все функции работали адекватно.
Так же понадобится отредактировать немного структуру сайта и сами материалы.
Интересует цена и сроки.
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