Перенос сайта на Битрикс (перенос и отладка)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки109 просмотров
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Добрый день всем!

Задача следующая, нужно перенести сайт с одного хостинга на другой. (бекап файлов и базы MySQL имеются)

Развернуть сам сайт чтобы был один в один как оригинал и все функции работали адекватно.

Так же понадобится отредактировать немного структуру сайта и сами материалы.

Интересует цена и сроки.

12 лет назад
mpartner
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад