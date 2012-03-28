Для тех, кто знает netcat

$100
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок108 просмотров
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надо адаптировать макет под netcat и добавить пару ява-скриптов.

Сайт уже рабочий. Надо соответственно редизайн сделать, при том, что сам дизайн и верстка уже готовы. Главное чтоб весь прошлый контент отображался правильно и все модули стояли на месте

12 лет назад
int4501199
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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