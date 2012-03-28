Нужно перенести сайт с WP на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки116 просмотров
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Нужно перенести все новости сохранив старый url с wp на dle

12 лет назад
damraboty
Игорь 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад