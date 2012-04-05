Натянуть сверстанный дизайн на joomla

1 все должно редактироваться через админку (слайдеры, копирайты, ссылки на соц сети)

2 чпу

3 язычность

Слайдер на главной - независимый слайдер, листалка вправо влево, конпка подробнее отображает блок с описанием)

О нас статическая страница

Каталог - (категория) отображает инфу статическую (например описание категории), список материалов(меню) слева - этот список должен формироваться автоматически при добавлениее материала в категорию КАТАЛОГ, приклике на материал открываеться материал (Заголово, текст, акордеон слайдер)

Цены статическая страница - стилизировать таблицу в материале

Медиа - разделитель с подменю ФОТОГАЛЕРЕЯ и ВИДЕОГАЛЕРЕЯ

Фотогалерея - картинки с названием и описанием, при клике увеличиваются и листаютсь

Видеогалерея - видоролики при клике увеличивается и подгружаеться видео (с ютюба в основном, ну и с хоста тоже будет)

Контакты - картинка+текст+ гуглкарта (активная)

Новости - в меню вверхнем (не видно) сдлеать как подпункт медия - сбоку модуль последних новостей (дата заголовок) по середине новости ввиде заголовок и краткий текст