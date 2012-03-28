Надо перенести базу с чужого сайта на свой сайт
Prestashop: русифицировать и настроить шаблон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать каталог (Не магазин, то есть без корзины) на шаблоне http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/29752.html
Демо – http://www.templatemonster.com/demo/29752.html
Задача:
1. русифицировать шаблон
2. перерисовать кое какие картинки (не много)
3. настроить шаблон, так чтобы был качественный каталог свадебных и вечерних платьев.
5. наполнить 50 товарами (тексты и фото предоставлю)
4. создать нужные страницы, категории, настроить необходимые модули.
5. отключить корзину
6. убрать из верстки все лишнее, регистрацию, валюты, ссылки, ненужные элементы.
Стоимость проекта – 2000 рублей
Срок – 5-7 дней
p.s – Шаблон я предоставлю, если сами сможете сграбить шаблон без моей его покупки, то цена возрастает на 2500р.
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