Prestashop: русифицировать и настроить шаблон

$100
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка140 просмотров
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Нужно сделать каталог (Не магазин, то есть без корзины) на шаблоне http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/29752.html

Демо – http://www.templatemonster.com/demo/29752.html

Задача:

1. русифицировать шаблон

2. перерисовать кое какие картинки (не много)

3. настроить шаблон, так чтобы был качественный каталог свадебных и вечерних платьев.

5. наполнить 50 товарами (тексты и фото предоставлю)

4. создать нужные страницы, категории, настроить необходимые модули.

5. отключить корзину

6. убрать из верстки все лишнее, регистрацию, валюты, ссылки, ненужные элементы.

Стоимость проекта – 2000 рублей

Срок – 5-7 дней

p.s – Шаблон я предоставлю, если сами сможете сграбить шаблон без моей его покупки, то цена возрастает на 2500р.

Prestashop
12 лет назад
yar-molot
Измайлов 
36 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
год назад