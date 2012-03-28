Перенести содержимое сайта на новый шаблон Джумла

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки113 просмотров
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Есть шаблон для джумла 2.5 (покупной) нужно поставить шаблон на джумла 2.5 перенести контент с другого сайта (копи пейст) все страницы статичные на одной страницы таблица Подробности в скайпе brndcrte бюджет 50 уе.

12 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад