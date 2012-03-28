Нужно сделать каталог (Не магазин, то есть без корзины) на шаблоне http://www.templatemonster.com/prestashop-themes/29752.html Демо – http://www.templatemonster.com/demo/29752.html Задача: 1. русифицировать шаблон 2. перерисовать кое какие картинки (не много) 3. настроить шаблон, так чтобы был качественный каталог свадебных и вечерних ...
Настройки при авторизации LOGIN в MODX Revo 2.0.4
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Только для тех кто настраивал LOGIN в MODX Revo 2.0.4 и знает все параметры настроек Рево
Например есть сайт:
Раньше при авторизации все было нормально и переадресация при успешном входе делалась на стр ID 13:
В связи с тем что настройки были не корректно изменены (как мне кажется):
переадресайция стала работать совсем не так а именно:
domain.com/domain.comdomain.comindex.php?id=13
В чем может быть дело? Сайт живой поэтому его ломать не получится нужжно описание решения чтоб можно было посмотреть работает оно или нет перед применением
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