Настройки при авторизации LOGIN в MODX Revo 2.0.4

Только для тех кто настраивал LOGIN в MODX Revo 2.0.4 и знает все параметры настроек Рево

Например есть сайт:

domain.com

Раньше при авторизации все было нормально и переадресация при успешном входе делалась на стр ID 13:

domain.com/index.php?id=13

В связи с тем что настройки были не корректно изменены (как мне кажется):

переадресайция стала работать совсем не так а именно:

domain.com/domain.comdomain.comindex.php?id=13

В чем может быть дело? Сайт живой поэтому его ломать не получится нужжно описание решения чтоб можно было посмотреть работает оно или нет перед применением