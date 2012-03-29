Настройка темы Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок127 просмотров
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Имеется пустой сайт на Joomla с предустановленной темой. http://www.domland.net/ Нужна помощь в настройке темы. Необходимо привязать определенные категории к модулям, перименовать их по категотриям и т.д. Контент для наполнения имеется. Много платить не могу, да и от исполнителя много трудозатрат не требуется, только настроить готовый шаблон.

Joomla
12 лет назад
linuxsam
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад