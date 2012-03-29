Наполнение, создание, чистый код.

Добрый день. Требуется поддержка и наполнение сайта , а так же почистить код, ну и с разметкой решить вопросы!. Так же создание новых страниц, оптимизация, работа с каталогами. Сайт написан в Дрюм Вивере(Dreamweaver ). СмS соответственно нет и не предполагается пока.