Наполнение, создание, чистый код.

$500
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок176 просмотров
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Добрый день. Требуется поддержка и наполнение сайта , а так же почистить код, ну и с разметкой решить вопросы!. Так же создание новых страниц, оптимизация, работа с каталогами. Сайт написан в Дрюм Вивере(Dreamweaver ). СмS соответственно нет и не предполагается пока.

12 лет назад
nemo18-12
Антон 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
gghost
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
1 день