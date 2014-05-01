Правки на Joomla 1.5.14

Сайт http://zdorov-bez-doktorov.info/ переезжает на домен http://centr-zdorovja.com/ и получает новый "резиновый" дизайн. Нужно сверстать дизайн, натянуть его и доработать функционал сайта. По функционалу - задачи не совсем стандартные. Подробности - в ТЗ, которое прилагается к проекту. ...
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На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.
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