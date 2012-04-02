Перенести сайт на другой хостинг

$10
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок150 просмотров
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Дорогие друзья!

Меня зовут Зоя КУзнецова

Меня замучил мой плохой хостинг!

Прошу Вас перенести мой сайт http://zdorov-life.ru/ на другой хостинг. ( www.sweb.ru)

Он сделан на wordpresse

За работу могу заплатить 10 дол ( вебмани)

12 лет назад
zoy84
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная и быстрая работа! Спасибо! С уважением Зоя Кузнецова
Отлично поработали, мгновенная оплата! Спасибо, обращайтесь в дальнейшем! С уважением, Владислав.
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