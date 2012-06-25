Интернет-магазин Opencart

На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Есть сайт http://uh214045.ukrdomen.com/
Необходимо сделать витрину как здесь http://www.countrycurtains.com/category/100+curtains/111+sheer+and+semi+sheer+curtains.do
И вид самого товара тоже
http://www.countrycurtains.com/product/01015008+cotton+voile+rod+pocket+curtains.do?sortby=ourPicks&filterby=
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