Интернет-магазин Opencart

Только для тех кто настраивал LOGIN в MODX Revo 2.0.4 и знает все параметры настроек Рево Например есть сайт: domain.com Раньше при авторизации все было нормально и переадресация при успешном входе делалась на стр ID 13: domain.com/index.php?id=13 В связи ...