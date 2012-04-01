Поставить шаблон вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок114 просмотров
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Необходимо поставить шаблон вордпресс. Перевести его и насувать полезных плагинов.

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Спасибо

12 лет назад
kirpress
53 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад