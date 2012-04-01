Добавление функционала и языков, wordpress

На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.