Добавление функционала и языков, wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка89 просмотров
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1) Поставить wpml (в т.ч. wpml media)

2) Добавить кастомные типы (описание в приложенном файле).

3) Шорткод или альтернатива (описание в приложении)

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WordPress
12 лет назад
yujj
Юрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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