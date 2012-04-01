Доработка сайта. 1C-BITRIX

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки120 просмотров
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Здравствуйте. Нужна доработка портала iqcomp.ru на 1с-битрикс (создание блога, каталога и т.д) ТЗ в файлы. Пишите сроки и цену.

12 лет назад
Simao18
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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