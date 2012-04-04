Приватный проект для Фесенко Сергея

Необходимо внести следующие изменения в тему Wootube:

1. Отверстать и разместить весь центральный блок. С WP модулями его соединять нужно, но чтобы в виде html было – да. При этом не забыть про кроссбраузерность и валидность верстки, то, что кнопки при наведении кнопка должна меняться, как показано на макете.

2. Блок «Browse» переименовать на «Новости сервиса» и в нем выводить 10 последних записей с рубрики «Новости сервиса».

3. Добавить блок «Новости Таджикистана» и сделать через RSS так, чтобы в нем показывались последние 10 новостей отсюда http://news.tj/ru/news/rss с датой, заголовком и временем, а при клике новость открывалась на новой странице

4. Нужно вывести в блок последние комментарии и сделать так, чтобы показывались они именно так, как на макете, включая изменение при наведении мышки.

5. Отверстать блок «Частые вопросы» - это будет статичный блок при клике на который будет открываться страница записи. Отдельно создадим рубрику «Частые вопросы», в котором будут добавляются записи, последние 5 записей должны выводится в этом блоке именно в таком виде.

6. Добавить плагин «WP-Polls» и оформить его, как на макете.