Приватный проект для Фесенко Сергея

На странице http://www.i-institute.ru/seminary.php необходимо сделать вывод материалов из категории по аналогии с отзывами http://www.i-institute.ru/otzyvy.php, но необходимо сделать так, чтобы они не открывались в модальном окне, а открывались на новой странице с оформлением сайта.
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Необходимо внести следующие изменения в тему Wootube:
1. Отверстать и разместить весь центральный блок. С WP модулями его соединять нужно, но чтобы в виде html было – да. При этом не забыть про кроссбраузерность и валидность верстки, то, что кнопки при наведении кнопка должна меняться, как показано на макете.
2. Блок «Browse» переименовать на «Новости сервиса» и в нем выводить 10 последних записей с рубрики «Новости сервиса».
3. Добавить блок «Новости Таджикистана» и сделать через RSS так, чтобы в нем показывались последние 10 новостей отсюда http://news.tj/ru/news/rss с датой, заголовком и временем, а при клике новость открывалась на новой странице
4. Нужно вывести в блок последние комментарии и сделать так, чтобы показывались они именно так, как на макете, включая изменение при наведении мышки.
5. Отверстать блок «Частые вопросы» - это будет статичный блок при клике на который будет открываться страница записи. Отдельно создадим рубрику «Частые вопросы», в котором будут добавляются записи, последние 5 записей должны выводится в этом блоке именно в таком виде.
6. Добавить плагин «WP-Polls» и оформить его, как на макете.
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