Необходимо сделать каталог продукции, всего 8 позиций. На данный момент каталог выглядит как развернутый список. Более подробно при личном общении. CMS- Drupal
Модуль для Битрикса
Модуль для определения мобильного устройства посетителя по User Agent и переключения на мобильный шаблон, созданный отдельно для мобильных телефонов.
Возможность работы в любых редакциях.
Нужен универсальный модуль для использования на нескольких сайтах.
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