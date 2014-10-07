Модуль для Битрикса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки102 просмотра

Модуль для определения мобильного устройства посетителя по User Agent и переключения на мобильный шаблон, созданный отдельно для мобильных телефонов.

Возможность работы в любых редакциях.

Нужен универсальный модуль для использования на нескольких сайтах.

11 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Задача решена
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад