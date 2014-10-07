Модуль для Битрикса

Добрый день, необходимо доработать сайт на ворд прес и внести корректировки, также в дальнейшем возможно обслуживание сайта (обновление и дополнение информации). Сайт сейчас вывешен здесь: http://shtab-group.me/ После произведения всех корректировок нужно его ...