Перенос и настройка сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка111 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Взять шаблон, почистить от «левых» ссылок, например изменить стиль блоков, таблиц и т.п. (ничего рисовать не надо).

Залить туда всю инфу с сайта-донора.

Прогнать по каталогам и соцзакладкам.

Не срочно, терпит 5–7 дней.

Joomla
9 лет назад
v2010
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sociumit
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$10
6 дней
Исполнитель не выходит на связь. Предыдущий проект провалил, я заплатил аванс, который мне не возвратили. Потом написал, что готов сделать проект за символическую плату, только чтобы поправить репутацию. Проект заказал простой. Все сроки Исполнитель провалил. На связь ВООБЩЕ не выходит. КОММУНИКАЦИЯ - 0 СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ - 0 КАЧЕСТВО РАБОТЫ - 0 НЕ РЕКОМЕНДУЮ!
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