Подправить магазин на Wordpress

Есть сайт на wordpress его нужно подправить. В умелых руках это займет не больше полу часа. Бюджет ограничен. [url=https://prodvizhenie-up.ru/]https://prodvizhenie-up.ru/[/url]
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Добрый день, есть магазин на wordpress, нужно чтоб этот сайт k2-tool.ru стал очень похожим на этот оригинал k2tool.ru. Там по дизайну, разные кнопки добавить, купить товар, узнать цену, на главной слайдер, ну мелкие доработки я в процессе их напишу, но суть сделать похожим на оригинал.
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