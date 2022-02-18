Подправить магазин на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки1129 просмотров
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Добрый день, есть магазин на wordpress, нужно чтоб этот сайт k2-tool.ru стал очень похожим на этот оригинал k2tool.ru. Там по дизайну, разные кнопки добавить, купить товар, узнать цену, на главной слайдер, ну мелкие доработки я в процессе их напишу, но суть сделать похожим на оригинал.

WordPress
2 года назад
cht251
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад