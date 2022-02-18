Мелкие правки по сайту на вордпресс

$7
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1145 просмотров
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Есть сайт на wordpress его нужно подправить. В умелых руках это займет не больше полу часа. Бюджет ограничен.

https://prodvizhenie-up.ru/

2 года назад
kalmurrrrzin
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад