Мелкие правки по сайту на вордпресс

Всем привет! Сейчас разрабатываю интернет магазин на Тильде для французского рынка. Нужно интегрировать доставку. [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fwww.chronopost.fr%2Fen%2Fe-commerce-platforms]https://www.chronopost.fr/en/e-commerce-platforms[/url] В Хронопост есть интеграции с PrestaShop, WooCommerce, Magento, но понятно нет с Тильдой. Возможно ли сделать интеграцию? Пожалуйста напишите примерную цену за работу и ...