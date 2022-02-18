Интеграция Тильды с Сhronopost ( французская доставка)

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок1479 просмотров
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Всем привет!

Сейчас разрабатываю интернет магазин на Тильде для французского рынка. Нужно интегрировать доставку.

https://www.chronopost.fr/en/e-commerce-platforms

В Хронопост есть интеграции с PrestaShop, WooCommerce, Magento, но понятно нет с Тильдой. Возможно ли сделать интеграцию?

Пожалуйста напишите примерную цену за работу и желательно те, кто разбирается в Тильде.

2 года назад
mihaylovajulia
26 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад