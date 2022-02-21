https://support.google.com/adspolicy/answer/6368661?hl=ru#312
Улучшить показатель LCP сайта для улучшения позиций сайта в Гугле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Улучшить показатель LCP Largest Contentful Paint на сайте WordPress, сейчас параметр составляет около 5 сек.
Улучшить нужно не весь сайт, а только шаблон запись (single)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Здравствуйте нужно небольшие правки сделать у сайта голдфиш.рф через айфон не удается заказать, также поправить слайдерСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
По дизайну сделать сайт на WordPressСистемы управления (CMS)19 заявокЗакрыт2 года назад
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо протестировать сайт и устранить ошибку, которая прикреплена ниже, рассматриваются кандидаты которые уже имели подобный опыт. Сайт написан на Wordpress Платежный шлюз Stripe, магазин направлен на ЕвропуСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Доброго дня! Нужно отредактировать коллекции платьев на сайте. Добавить новые товары в новую коллекцию. По товарам - примерно до 50 шт. Напишите примерную стоимость - вышлю ТЗ. Также нужен опыт работы с cms joomlaСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $15
ТЗ во вложенииСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Задачи описаны в документе [url=https://docs.google.com/document/d/17xjayQCjHSZ-Cvg-hroXy46GV1nnuNgzZq76TeEiVJE/edit#heading=h.qu6ptrpb5ekg]https://docs.google.com/document/d/17xjayQCjHSZ-Cvg-hroXy46GV1nnuNgzZq76TeEiVJE/edit#heading=h.qu6ptrpb5ekg[/url]Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт - https://eksponentum.ru/. Сразу нюанс, который сделал предыдущий разработчик: http://blacksj6.beget.tech/ - тенический домен, на котором правки частично внесены, но на основном домене не отображаются. Нужно разобраться, в чем причина, и сделать одно зеркало. https://docs.google.com/document/d/187heqABd3kw0bPqQdt3VKcQ27MNb2ZF8WNyJCgp9-ww/edit?usp=sharing - гугл ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
При добавлении товара в корзину выскакивает cf7form cf7key="cart-contact-form" После обновления страницы сообщение исчезает Не всегда отображается форма для отправки заказа. Необходимо исправить вышеуказанные баги, а так же найти ещё, если есть. Попробовать добавлять/удалять товары в корзину из всех ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад