Улучшить показатель LCP сайта для улучшения позиций сайта в Гугле

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки574 просмотра
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Улучшить показатель LCP Largest Contentful Paint на сайте WordPress, сейчас параметр составляет около 5 сек.

Улучшить нужно не весь сайт, а только шаблон запись (single)

2 года назад
tonik-x
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Alexodiy
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$30
3 дня
RUB
Заказ выполнен оперативно, исполнитель был всегда на связи и давал отчет на каждом этапе, делился опытом, как лучше сделать, перед сдачей работы все тщательно протестировал, после дал длительную гарантию на свою работу. Рекомендую к сотрудничеству данного исполнителя.
Антон четко все аргументировал. Что мне понравилось с точки зрения исполнителя, это то, что Антон прислушивается к рекомендациям. Оплата вовремя, все оперативно. Всем рекомендую к сотрудничеству.