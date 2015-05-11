Нужно сделать доработку нескольких страниц сайта. CMS – wordpress. ТЗ - yadi.sk/i/fSmh_aINgYyFB Актуальное товарное наполнение будет скоро. В перспективе более масштабные доработки. ...
Поставь шаблон WP
Необходимо установить шаблон WP.
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Шаблон по запросу.
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