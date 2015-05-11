Нужно показать все места, откуда могут взломать WordPress или Joomla сайт и каким способом, через какие плагины, темы и т.д. Нужна консультация мастера в этом деле Не обязательно, чтобы CMS имела ...
Сайт на WordPress
Есть верстка главной страницыcotton-hall.by. Надо повесить на WP. В админке должно быть удобная настройка всех разделов, афиша с размещением картинки, текста описания в том числе текстов в слайдерах и шапке, даты (календарь с выбором даты), тайтла и альта для фотографии. В шапку, верхний и правые слайдеры возможность добавлять картинку/флэш/ролик с ютюба. Кнопка поделится под мероприятием делится текстом этого мероприятия и ссылкой страницы этого мероприятия (переход на страницу внутреннюю с изображения этого мероприятия, для инстаграма еще и картинкой этой. Можно этот wordpress.org/plugins/wor... или какой другой удобный, предложите. Страница простая страница с текстовым полем с шапкой и футером главной страницы). Кнопка конвертик это подписаться на напоминание о мероприятии. Человек регистрируется через соцсеть или через емаил и за неделю и за день получает напоминание о мероприятии. Кнопка купить переход на пустую страницу, там будет бронировщик(его делать не надо). Переходы с пунктов меню на пустые страницы, плагин для меню поставить тот который меняет местоположение (стандартный вордпрессовский). Поиск в шапке справа поиск по всем страницам. Если сможете предложить какие то плагины для соц раскрутки в соцсетях, например скидка за то что поделились или еще какие готовые бонусные/вирусные плагины, предлагайте. Пишите если есть портфолио и опыт на WP. Жду от вас цену и срок. Оплата по факту сделанной работы на вашем или моем сервере.
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