Amiro cms доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Необходимо сделать правки на сайте Amiro. Подробное ТЗ по запросу.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров