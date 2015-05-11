Amiro cms доработки

Добрый день. Есть рабочий сайт (http://qbik.pro/), он на вордпрессе, нужно доработать следующее: 1. Слайдер на главной странице. Нужно сделать, чтоб слайды добавлялись с админки и оформление на 100% совпадало. Саму процедуру добавления слайдов ...