Доработка сайта на wordpress

Добрый день.

Есть рабочий сайт (http://qbik.pro/), он на вордпрессе, нужно доработать следующее:

1. Слайдер на главной странице. Нужно сделать, чтоб слайды добавлялись с админки и оформление на 100% совпадало. Саму процедуру добавления слайдов нужно сделать как можно проще. Так же по возможности нужно облегчить загрузку, так как сайт и без того не легкий.

2. На страницах записей (новости, интервью, проекты) настроить пагинацию, так же по возможности облегченную.

3. На странице единой записи есть слайдер, то есть нужно сделать так, чтоб при создании записи, можно было загружать из админки фотогрфии (желательно неограниченное количество) и они отображались в виде слайдера.

Вот вроде бы и всё, задача достаточно чёткая, всё что надо объясню. Вся верстка готова, чтоб не тратить время ни моё ни Ваше могу сразу указывать в каком месте кода тот или иной элемент, поэтому работы от силы на пару часов.

Предлагайте бюджет.

Спасибо