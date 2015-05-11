Дизайн и его реализация на платформе WIX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок166 просмотров

есть сайт - http://www.bajris.com/

нужно предложить и реализовать его редизайн (в границах фирмстиля)

материалы которые могут помочь https://www.dropbox.com/sh/fnjjwuvyayk5w3v/AADqbnXMIHEK7Gio_Qg1g5YKa?dl=0

сайт который нравится - http://farbex.com.ua/,...

жду вашых цен и строков реализации

Wix
10 лет назад
imkeyfor
Ярослав 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров