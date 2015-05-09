Парсер товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Есть сайт который выкладывает автоматически свои товары по одному и тому же адресу в формате csv в подготовленном виде для opencart. Нужно сделать модуль или настроит готовый модуль для opencart который будет копировать на сайт данные из csv файла.

Opencart
10 лет назад
infoquest
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров