Нужно написать сниппеты обработки XML-запросов для вывода товаров с AJAX-сортировкой и вывода карточки товара.
Парсер товаров
Есть сайт который выкладывает автоматически свои товары по одному и тому же адресу в формате csv в подготовленном виде для opencart. Нужно сделать модуль или настроит готовый модуль для opencart который будет копировать на сайт данные из csv файла.
Заявки фрилансеров
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