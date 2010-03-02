Мультивалютность мох рево

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  2. Системы управления (CMS)
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MODX Revolution 2.3.3-pl

Shopkeeper 2.3.10-pl

кто подскажет как организовать мультивалютность в интернет магазине

нужно обяснить что и как и где нужно добавить поменять тд тп

оплата через приват 24

бюджет небольшой

MODX
10 лет назад
chimo1408
Андрей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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