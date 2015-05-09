Помочь решить проблему с кодировкой на ModX EVO

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Обновил движок со старой версии на последнюю

Возникла проблема когда начинаешь редактировать раздел - символы после сохранения превращаются в крокозябры.

Не знаю как решить в БД вроде все норм

http://i.imgur.com/nNPZhOn.png

Стоимость и сроки

От исполнителя главное опыт решения проблемы

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MODX
10 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров