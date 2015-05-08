Срочная работа по joomla 3.0

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки128 просмотров

Нужно срочно доделать мелочи на адаптивном сайте joomla 3.0 c K2, а именно:

1. Сделать "хлебные крошки"

2. Настроить карту сайта

3. Загрузить и настроить плагин JL No Doubles

4. Настроить адаптивку до конца

5. Несколько мелочей

Сайт http://www.luxmama.ru/ Настроить все по примеру вот этого: http://7ya-zdorovaya.ru/

Joomla
10 лет назад
webcyber
Жанна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров