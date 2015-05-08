Доработки на Rubi on Rails

Есть сайт на Rubi on Rails

Функционал кратко: база пользователей, номенклатура грузится из 1С, пользователи оформляют заявки на номенклатуру, завки сохраняются в базе, их обслуживают менеджеры, в ходе работы меняют статусы заявок. Сопутствующая справочная информация: профили пользователей, вопрос-ответ и т.п. плюс админка всего этого.

Треуются доработки в объёме 40-50 часов, период работ - 1,5 календарных месяца, то есть, этапами.

Ориентировочно что делать: добавить несколько опций к форме заявки, несколько доработок в существующих разделах, создять разделы "библиотека электронных документов" и helpdesk.

Жду откликов от специалистов по Rubi on Rails. С учетом, что стартовать планируем по этим доработкам не раньше июня.