Сайт по типу доска объявлений. Необходимо, чтобы рубрика «контакты» — скрывалась, и пользователь чтобы узнать телефон должен нажать на «показать контакты» — а счётчик собирает количество кликов в общую таблицу…Пример реализации: http://svadba-msk.ru/cat/photo/1495/ . ...
Доработки на Rubi on Rails
Есть сайт на Rubi on Rails
Функционал кратко: база пользователей, номенклатура грузится из 1С, пользователи оформляют заявки на номенклатуру, завки сохраняются в базе, их обслуживают менеджеры, в ходе работы меняют статусы заявок. Сопутствующая справочная информация: профили пользователей, вопрос-ответ и т.п. плюс админка всего этого.
Треуются доработки в объёме 40-50 часов, период работ - 1,5 календарных месяца, то есть, этапами.
Ориентировочно что делать: добавить несколько опций к форме заявки, несколько доработок в существующих разделах, создять разделы "библиотека электронных документов" и helpdesk.
Жду откликов от специалистов по Rubi on Rails. С учетом, что стартовать планируем по этим доработкам не раньше июня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо скопировать лейдинг гп ХТМЛ и не много отредактировать текст и картинки на немСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
есть интернет магазин joomla2.5 + virtuemart 2.0.2 megaplaza.com.ua 1. в быстром поиске отображение поменялось, показывает большие картинки, а ранее было, маленькая картинка, название и цена. 2. если вбить в поиск баллон, то ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задание: Есть простой сайт на Wordpress – communityorganizer20.com Нужно создать адаптивную тему на базе старой (Woothemes) Справитесь – продолжим работать, проектов по wp много. От ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте Нужно перенести сайт с древней джумлы 1.5 на Wordpress. Вот этот hvoroby.ru (вчера один "спец" взялся и сломал доступы к базе, но резервные копии у меня есть). Любой базовый простой ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, Необходимо развить сайт. Список задач приложен. Сначала берем небольшой пул задач из перечисленных в приложенном ТЗ и пробуем сотрудничать по проекту. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Была сделана свежая установка CMS Contao, при включении в настройках Contao функции URL происходит ошибка: работает нормально только главная страница, в остальных показывается просто белая страница. Адрес сайта: german-med.info ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Упал сайт на wordpress, хостинг буржуйский. Нужно перенести на новый. Бэкап базы данных не делался. Ваши предложения по срокам и цене?Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Срочно поставить шаблон. Шаблон на системе управления wordpress. оставляйте заявки со скайпом кто готов присупить прямо сейчасСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно скопировать платный шаблон. И установить на хостинг заказчика. А так же подключить партнерскую программу от поставщиков. По поводу партнерки бюджет отдельно после того как покажу ТЗ. Сейчас в приоритете срочно скопировать ...Закрыт10 лет назад