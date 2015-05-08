Адаптивная верстка и установка CMS. Магазин мебели (Украина)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок202 просмотра

Здравствуйте, нужен человек во первых с опытом (от вас - портфолио). Который следит за новинками, умеет сделать качественный продукт (адаптивность, оптимизация...) для разработки технической части интернет-магазина. Что касается CMS, пока остановились на WordPress. Но готовы выслушать ваши предложения.

Дизайн и более подробное объяснение вышлем кандидатам. Функционал - стандартный интернет магазин (каталог, корзина, товары, текстовые страницы), с минимальными доработками.

Бюджет обсуждается, отдаем предпочтение человеку из Украины. В идеале - Львов.

При хорошей работе и условиях, возможны проекты в перспективе.

WordPress
10 лет назад
grigbouchuk
Григорий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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