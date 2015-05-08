Адаптивная верстка и установка CMS. Магазин мебели (Украина)

Здравствуйте, нужен человек во первых с опытом (от вас - портфолио). Который следит за новинками, умеет сделать качественный продукт (адаптивность, оптимизация...) для разработки технической части интернет-магазина. Что касается CMS, пока остановились на WordPress. Но готовы выслушать ваши предложения.

Дизайн и более подробное объяснение вышлем кандидатам. Функционал - стандартный интернет магазин (каталог, корзина, товары, текстовые страницы), с минимальными доработками.

Бюджет обсуждается, отдаем предпочтение человеку из Украины. В идеале - Львов.

При хорошей работе и условиях, возможны проекты в перспективе.