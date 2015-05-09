Упростить оформление заказа на опенкарт и внести мелкие доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки115 просмотров

Требуется убрать ненужные шаги оформления заказа. По инструкции: http://napositive.com.ua/ubiraem-nenuzhnye-shagi-oformleniya-zakaza-ili-bystryj-zakaz-opencart/

http://napositive.com.ua/uproshhaem-zakaz-s-registraciej-ili-uvelichivaem-konversiyu-opencart/

Добавить кнопку "Заказать звонок" в шапку.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

Opencart
10 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров