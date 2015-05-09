Партнёрская витрина (XML) на MODx Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужно написать сниппеты обработки XML-запросов для вывода товаров с AJAX-сортировкой и вывода карточки товара.

AJAXMODX
10 лет назад
yuferoff
Аркадий 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров