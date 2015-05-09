Партнёрская витрина (XML) на MODx Revo

Здравствуйте, нужен человек во первых с опытом (от вас - портфолио). Который следит за новинками, умеет сделать качественный продукт (адаптивность, оптимизация...) для разработки технической части интернет-магазина. Что касается CMS, пока остановились на WordPress. Но готовы ...