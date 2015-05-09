Верстка и натяжка сайта на Joomla или аналоги

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок153 просмотра

Нужен хороший исполнитель для реализации сайта на Joomla или аналогах.

Примерное ТЗ по сайту:

1) Главная с новостями

2) Раздел видео

3) Раздел фото

4) Задать вопрос

5) Раздел новости

6) Регистрация пользователей на сайте

7*) Возмжно личный кабинет для пользователей

Нужен адекватный исполнитель, который может из стандартного дизайна сделать страницу новостей, разделов и тд. даже если нет их дизайна.

Сайт простой, со стандартными средствами CMS и модулями.

Примерный дизай прикреплен.

Joomla
10 лет назад
opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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