Сделать правки на готовом сайте WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок186 просмотров

Добрый день.

нужно сделать незначительные правки на сайте. CMS - WordPress

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Подробности объясню заинтересованным кандидатам.

WordPress
10 лет назад
web_work_
Сухомлин 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mykhailo_d
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Отлично выполнил поставленную задачу. Работал без предоплаты, что очень сильно радует. Буду дальше с ним сотрудничать.
Отличный заказчик с отличным отношением. С пониманием отнесся к трудностям возникшим в процессе правок по проекту. Было очень приятно работать и общаться.

Заявки фрилансеров

mykhailo_d
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад