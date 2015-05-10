Сверстать под JOOMLA

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок151 просмотр

Есть PSD макеты. Задача сверстать под JOOMLA.

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

Проект срочный. Макеты по запросу. Бюджет обсуждается.

Joomla
10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров