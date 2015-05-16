Показать уязвимые места WordPress и Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки185 просмотров

Нужно показать все места, откуда могут взломать WordPress или Joomla сайт и каким способом, через какие плагины, темы и т.д.

Нужна консультация мастера в этом деле

Не обязательно, чтобы CMS имела последнюю версию

JoomlaWordPress
10 лет назад
devcomp
Ренат 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров