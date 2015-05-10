Сделать магазин цифровых товаров

$199
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок252 просмотра

Необходим магазин цифровых товаров.

1) Желательно чтобы был написан на самописной СМ

2) Необходимо чтобы была защита инфы

3) Шифрования базы

Если мы договоримся о цене предоставлю ТЗ и аванс.

Цена обговаривается, не посредник.

10 лет назад
areals
Вадим 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров