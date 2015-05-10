Есть PSD макеты. Задача сверстать под JOOMLA. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Проект срочный. Макеты по запросу. Бюджет обсуждается.
Сделать магазин цифровых товаров
Необходим магазин цифровых товаров.
1) Желательно чтобы был написан на самописной СМ
2) Необходимо чтобы была защита инфы
3) Шифрования базы
Если мы договоримся о цене предоставлю ТЗ и аванс.
Цена обговаривается, не посредник.
Заявки фрилансеров
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