Доработка модуля

Нужно доработать модуль на выборку материалов (динамически). Так как на сайте много категорий и под категорий, то рационально установить в модуль опцию выборки статей с категории, которую просматривает пользователь.

Например.

Страна Австрия имеет под категории (города). При публикации модуля в основной категории (Австрия), а также в под категориях (города Австрии), он должен выводить выборку материалов именно с той категории в которой публикуется на странице. Если модуль показываться на странице Австрия - то только материалы с этой категории. Если модуль выводиться в одной с под категории (город в Австрии) - то только материалы этого города. Модуль публикуется один в корневой категории, показывается и делает выборку у всех вложенных категориях этой основной категории.

Такая выборка должна работать с каждой страной. Каждая страна (корневая категория) - новый модуль.

Так же в модуле оставить функционал как в оригинале.

Странца - http://turtrans.net.ua/avstriya.html

Модуль - Вибрати подорож до Австрії (Drop Down Articles)