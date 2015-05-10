Необходим магазин цифровых товаров. 1) Желательно чтобы был написан на самописной СМ 2) Необходимо чтобы была защита инфы 3) Шифрования базы Если мы договоримся о цене предоставлю ТЗ ...
Доработка модуля
Нужно доработать модуль на выборку материалов (динамически). Так как на сайте много категорий и под категорий, то рационально установить в модуль опцию выборки статей с категории, которую просматривает пользователь.
Например.
Страна Австрия имеет под категории (города). При публикации модуля в основной категории (Австрия), а также в под категориях (города Австрии), он должен выводить выборку материалов именно с той категории в которой публикуется на странице. Если модуль показываться на странице Австрия - то только материалы с этой категории. Если модуль выводиться в одной с под категории (город в Австрии) - то только материалы этого города. Модуль публикуется один в корневой категории, показывается и делает выборку у всех вложенных категориях этой основной категории.
Такая выборка должна работать с каждой страной. Каждая страна (корневая категория) - новый модуль.
Так же в модуле оставить функционал как в оригинале.
Странца - http://turtrans.net.ua/avstriya.html
Модуль - Вибрати подорож до Австрії (Drop Down Articles)
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