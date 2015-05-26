Правки по сайту Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок421 просмотр

Есть сайт http://nastroyke.net

нужно внести следующие правки

1) http://nastroyke.net/index.php/forum/search

заставить работать, сейчас не работает поиск по форуму

2) Настроить корректную обработку несуществующих страниц «404 Not Found». Необходимо оформить страницу «404» (которая появляется при вводе неверного адреса) в дизайне сайта. На странице должны присутствовать ссылки на основные разделы сайта и сообщение об ошибке. Код ответа страницы должен быть 404.

3) Настроить переадресацию (301 редирект) со страниц с /index.php/ на страницы без дополнительного уровня, по схеме:

http://nastroyke.net/index.php/karery-peska - 301 редирект- http://nastroyke.net/karery-peska

Обращаю Ваше внимание на то что страницы http://nastroyke.net/karery-peska (без дополнительного уровня вложенности) также существуют. То есть сервер возвращает для страниц 200.

Нужно избавиться от дубля

4) Избавиться от дублирующих страниц. Практически все системы управления контентом генерируют дубли страниц, важно настроить файл robots.txt прописав параметр «Disallow: url»

5) Убрать через редирект "/" на конце урл. Сейчас все ссылки работают с ним и без него. Сделать чтоб его не было и был 301 редирект на страницы без знака "/"

Joomla
10 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

inconver
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
10 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Быстро договорились о сотрудничестве и быстро приняли работу, спасибо)

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inconver
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
10 лет назад