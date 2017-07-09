Проблема в CMS

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки193 просмотра
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Имеется пара-тройка проблем, возможно, в CMS (Joomla 2.5) или в верстке, связанных с созданием и отображением категорий и материалов.

Подробности в ТЗ.

6 лет назад
E4F
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
2 дня
Требовалось исправить некоторые существенные недочеты в CMS и в контенте сайта. В процессе работы Евгений не только сделал все, что нужно, но и предложил отличные решения для ряда других мелких проблем, не оговоренных в ТЗ, а также сделал подробнейшую видео-инструкцию для работы с некоторыми компонентами CMS. Сотрудничеством с профессионалом подобного уровня крайне доволен. Вызывает уважение его добросовестность, исполнительность, коммуникативность и оперативность. в работе. Благодарю Евгения за отличнейшую работу и очень рекомендую для сотрудничества!
Спасибо, за сотрудничество. Редко можно встретить техническое задание в котором сразу понятно, что нужно сделать, Станислав формулирует именно такие ТЗ. Оплату сделал сразу по завершению проекта. Рекомендую как добросовестного человека.