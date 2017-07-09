Проблема в CMS

Приветствую ! Требуется настроить импорт товаров в Wordpress , плагин магазина woocommerce поставщиков будет 12
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется пара-тройка проблем, возможно, в CMS (Joomla 2.5) или в верстке, связанных с созданием и отображением категорий и материалов.
Подробности в ТЗ.
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