Проблема в CMS

Требовалось исправить некоторые существенные недочеты в CMS и в контенте сайта. В процессе работы Евгений не только сделал все, что нужно, но и предложил отличные решения для ряда других мелких проблем, не оговоренных в ТЗ, а также сделал подробнейшую видео-инструкцию для работы с некоторыми компонентами CMS. Сотрудничеством с профессионалом подобного уровня крайне доволен. Вызывает уважение его добросовестность, исполнительность, коммуникативность и оперативность. в работе. Благодарю Евгения за отличнейшую работу и очень рекомендую для сотрудничества!