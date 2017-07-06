Modx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки171 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Создать и наполнить контентом 

- Страницы сайта 

- Подразделы 

- Меню с перечнем услуг 

2. Доработать тексты (маркировка, шрифт) 

3. Разместить баннеры на страницах 

4. Форма обратной связи, кнопка записаться на приём. 

5. Размещение контактов на главной странице 

6. Добавить в верхнее меню, выпадающее меню. 

7. Отцентровать надпись на слайдере.

MODX
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад