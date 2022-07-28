Требуется установка шаблона WordPress с указанного ресурса и внесение правок в соответствии с техническим заданием. Шаблон предоставляется заказчиком. Необходим опыт работы с WordPress и навыки редактирования шаблонов.
Программіст WordPress WooCommerce
Нужно доделать интернет магазин на WordPress WooCommerce.
человек который делал очень редко выходит на связь ( раз в 2 недели ), нужен человек который сможет доделать магазин до финиша.
В идеале это человек с города Чернигов ( для личной встречи )
как таково тз нет ( нужно будет обсудить с исполнителям)
Человек должен быть на связи с ПН по ПТ с 08.00 до 17,00
не подходят люди которые пропадают (могут заторчать итд, по этой причине ищу нового исполнителя )
от себя, всегда на связи.
оплата без задержки
знаю что мне надо ( по сайту )
постоянно есть работа
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