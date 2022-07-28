Программіст WordPress WooCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1358 просмотров

Нужно доделать интернет магазин на WordPress WooCommerce.

человек который делал очень редко выходит на связь ( раз в 2 недели ), нужен человек который сможет доделать магазин до финиша.

В идеале это человек с города Чернигов ( для личной встречи )

как таково тз нет ( нужно будет обсудить с исполнителям)

Человек должен быть на связи с ПН по ПТ с 08.00 до 17,00

не подходят люди которые пропадают (могут заторчать итд, по этой причине ищу нового исполнителя )

от себя, всегда на связи.

оплата без задержки

знаю что мне надо ( по сайту )

постоянно есть работа

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