Нужно доделать интернет магазин на WordPress WooCommerce.

человек который делал очень редко выходит на связь ( раз в 2 недели ), нужен человек который сможет доделать магазин до финиша.

В идеале это человек с города Чернигов ( для личной встречи )

как таково тз нет ( нужно будет обсудить с исполнителям)

Человек должен быть на связи с ПН по ПТ с 08.00 до 17,00

не подходят люди которые пропадают (могут заторчать итд, по этой причине ищу нового исполнителя )

от себя, всегда на связи.

оплата без задержки

знаю что мне надо ( по сайту )

постоянно есть работа