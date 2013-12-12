Сделать сайт

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Завершен1 заявка138 просмотров

Условия обговорили. Сделать сайт.

а именно поставить готовый шаблон.

И наполнить сайт.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$30
1 день
Как всегда все прошло хорошо. Качеством сайта доволен. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Все супер. Всем рекомендую. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

eremenko-evgeniy
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад