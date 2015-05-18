Устранить баг в joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок218 просмотров

задание приложено

Joomla
10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$6
1 день
Отлично и быстро справился с заданием! Рекомендую!
Проверенный заказчик, готов и дальше сотрудничать!

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад