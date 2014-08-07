Верстка и натяжка на WP

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка87 просмотров

Нужно сверстать и натянуть на WP дизайн-макет. Ссылка на макет: https://www.dropbox.com/s/l15i6ov7w942rw7/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.rar

WordPress
11 лет назад
vyacheslavrus
Вячеслав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$60
2 дня
Максим, отлично справился с поставленной задачей. Сделал быстро и качественно. Рекомендую.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад