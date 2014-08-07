Есть верстка https://yadi.sk/d/ruspZ0-mYvAf5 Необходимо одеть на WP+woocomerse Таких проекта будет два. Они однотипны. Только картинки в верстке отличаются. Кто готов сделать? С Вас цена и сроки. Приступаем сейчас. Часть аванса ...
Верстка и натяжка на WP
Нужно сверстать и натянуть на WP дизайн-макет. Ссылка на макет: https://www.dropbox.com/s/l15i6ov7w942rw7/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.rar
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